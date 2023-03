Highlights Italia-Galles 17-29, Sei Nazioni 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

L’Italia perde in casa contro il Galles 29-17 nella quarta partita di Sei Nazioni 2023. Troppi errori per i ragazzi di Crowley nel primo tempo, chiuso 22-3 per gli ospiti, che non riescono a rientrare nella seconda frazione. Galles cinico a sfruttare ogni occasione e a trovare la prima vittoria della manifestazione. Italia che proverà a vincere in Scozia per evitare di chiudere il Sei Nazioni con 0 vittorie.