Ath. Brighela, la squadra multata per lo striscione su Cutro: “Sosterremo una ong. E valutiamo il ricorso”

di Mattia Zucchiatti 1

“La multa ci è arrivata e le squalifiche sono arrivate? Pagheremo. Molte realtà hanno dimostrato di volerci sostenere in questo, ma noi rilanciamo la sfida: sosteniamo direttamente una Ong che, nonostante i Decreti, si appresta a salvare vite umane. Questa è l’emergenza. Di questo si deve parlare”. Lo si legge sul profilo social dell’Asd Athletic Brighela, la squadra di calcio dilettantistica bergamasca che è stata multata per aver esposto in campo uno striscione con la scritta ‘Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare’. Con un lungo post il club fa sapere che sta valutando “con attenzione le carte e che a breve chiederemo per valutare un eventuale ricorso” contro la decisione del giudice sportivo che oltre alla multa da 550 euro ha squalificato il capitano e i dirigenti. “Dobbiamo alzare la testa e renderci conto delle responsabilità politiche che stanno dietro alle tragedie. Poco importa se a pagare le conseguenze siamo noi. Noi stiamo bene – prosegue il post-. Noi la prossima domenica scenderemo in campo, andremo sugli spalti felici di aver alzato la testa per l’ennesima volta”. L’anno scorso, dopo una presa di posizione contro la guerra in Ucraina, non arrivò nessuna sanzione. “Oggi ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti. Ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo – conclude la squadra -. Le vittime sono in fondo al mare: sono oltre 26.000 in questi ultimi 10 anni. Noi volevamo porre l’accento su questo e lo rivendichiamo. Non ci sentiamo affatto in colpa”.