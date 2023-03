Highlights e gol Bayern Monaco-Augsburg 5-3, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 47

Pirotecnica vittoria del Bayern Monaco contro l’Augsburg in questa gara valida per la 24esima giornata della Bundesliga 2022/2023: i bavaresi trionfano con lo score di 5-3 e conquistano l’ottavo successo nelle ultime nove gare, considerando tutte le competizioni. Dopo il gol subito a freddo da Mergim Berisha, i padroni di casa hanno travolto i propri avversari con la rete di Joao Cancelo, la doppietta di Benjamin Pavard e la zuccata di Leroy Sané, chiudendo la prima frazione in vantaggio 4-1. Nel secondo tempo, si è trattato di dover gestire il risultato e, concesso un rigore all’Augsburg, poi trasformato da Berisha, il Bayern Monaco ha messo a segno il gol del 5-2 con Alphonso Davies, prima della rete del definitivo 5-3 siglata da Irvin Cardona. Riviviamo quanto accaduto all’Allianz Arena con gli highlights della sfida.