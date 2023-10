Highlights Italia-Francia 7-60: Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Christian Deiuri 36

Il video con gli highlights di Italia-Francia 7-60, match valido per i Mondiali di rugby 2023 in Francia. A Lione netta vittoria dei padroni di casa contro una brutta Italia, forse intimorita e che dimostra di non aver ancora digerito la disfatta della scorsa settimana contro la Nuova Zelanda. Termina dunque nella maniera peggiore il Mondiale dell’Italia e l’era di Crowley sulla panchina azzurra. Di seguito ecco le immagini salienti.