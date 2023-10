Rugby Mondiali, Crowley: “Deluso, abbiamo iniziato male”

Kieran Crowley, Ct dell’Italia, non ha nascosto la propria amarezza dopo la sconfitta per 60-7 contro la Francia ai Mondiali di rugby. “Sono molto deluso, ovviamente. Ma abbiamo iniziato male, subendo subito una meta e perdendo qualche palla. Non siamo riusciti a trasformare le nostre occasioni”. Poi ha concluso: “Se avessimo segnato saremmo andati all’intervallo sul 24-7 e quella non sarebbe stata la stessa partita” ha aggiunto in conferenza stampa. L’Italia è eliminata, da terza del girone A: “Siamo al nostro posto, dove tutti si aspettavano che finissimo. Avremmo potuto giocare un altro rugby per limitare il gap, ma non siamo così… Avremmo potuto segnare di più, ma ho tanto rispetto per questi giocatori, sono orgoglioso di loro”.