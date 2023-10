Highlights Argentina-Nuova Zelanda 6-44, semifinale Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights di Argentina-Nuova Zelanda 6-44, prima semifinale dei Mondiali 2023 di rugby. Gli All Blacks si impongono nettamente e conquistano l’accesso alla quinta finale della loro storia. Grande protagonista Will Jordan, autore di tre mete e già a quota otto in questa Coppa del Mondo per quello che è già un record eguagliato del torneo. I Pumas argentini invece si fermano ancora una volta in semifinale, come già accaduto nelle altre due semifinali disputate.

LA CRONACA DEL MATCH

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATI

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

GLI HIGHLIGHTS