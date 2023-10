ATP Stoccolma: sorpresa Kotov, Monfils vince il derby francese con Mannarino

I quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma hanno visto qualche risultato a sorpresa. Primo di giornata la vittoria del russo Pavel Kotov, che dopo aver sconfitto Sonego nel turno precedente, nel primo pomeriggio ha avuto la meglio anche contro Tallon Griekspoor in due set, 7-6 6-2. Il numero 109 ATP, che dalla prossima settimana farà ritorno tra i primi 100, affronterà in semifinale Miomir Kecmanovic, che ha beneficiato del ritiro del padrone di casa Elias Ymer. Il serbo era comunque avanti 6-0 3-2 e break al momento del ritiro dell’avversario.

Dall’altra parte del tabellone invece un redivivo Gael Monfils ha superato in due set il connazionale Adrian Mannarino, in gran forma in questo finale di stagione. L’ex numero 6 ATP ha vinto il derby transalpino con il punteggio di 7-5 7-6. Nell’ultimo match di giornata Laslo Djere ha sconfitto in rimonta Tomas Machac 5-7 7-6 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Grande prova di forza del serbo, che in questa fase finale dell’anno sta trovando continuità anche sul cemento indoor, e sfiderà ora Monfils per un posto in finale.