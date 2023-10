Rally, Lazio Cassino 2023: trionfano Giuseppe Testa e Gino Abatecola

Nel Rally del Lazio Cassino 2023, evento organizzato da M33 Srl valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport disputatosi tra Cassino, il frusinate e la provincia di Caserta, a trionfare sono Giuseppe Testa e Gino Abatecola. Il pilota molisano, al volante di una Skoda Fabia R5 con i colori Ro Racing, ha dimostrato grande carattere vincendo anche la sfida contro sé stesso dopo il ritiro dello scorso anno. Testa, insieme ad Abatecola, ha messo la sua firma su quattro delle otto prove in programma assicurandosi un successo che conclude una stagione molto positiva.

Secondo posto per Giò Di Palma con “Cobra”, su Skoda Fabia Rally2 Evo per i colori di ABS Sport, autore di una gara spettacolare che lo ha visto mancare la vittoria per soli 2.3 secondi. L’ex campione italiano di motocross ha segnato il miglior tempo in 2 prove e sull’ultimo tratto cronometrato ci ha provato con decisione, rosicchiando all’avversario 1.7 secondi dei 4 che accusava prima del semaforo verde sulla PS8. Terzo gradino del podio a 9.8 secondi per i vincitori della scorsa edizione, Marco Signor e Patrick Bernardi, su Skoda Fabia Rally2 Evo.