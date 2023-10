Real Madrid, Vinicius: “I tifosi erano abituati a Ronaldo e ora c’è Bellingham”

“Raggiungere questo risultato nel più grande club e in un Clásico è molto importante per me e per i tifosi, è tutto molto bello”. Lo ha detto l’attaccante del Real Madrid, Vinicius che con la vittoria sul Barcellona per 2-1 ha toccato quota 150 successi con la maglia dei Blancos. “Quando combattiamo possiamo vincere tutte le partite e oggi abbiamo giocato bene nel secondo tempo, abbiamo controllato e sapevo che sarebbe successo, Jude ancora una volta ha avuto l’opportunità di segnare due gol”, aggiunge il brasiliano. E proprio su Bellingham, Vinicius aggiunge: “Incredibile, fa sempre la differenza, i tifosi erano abituati a Cristiano e ora hanno Jude. Siamo tanti giovani, stiamo sempre insieme dentro e fuori dal campo e penso che questa sia il simbolo dell’unità del nostro gruppo”. Ancelotti ha concesso un giorno di riposo: “Un pomeriggio libero per goderci il Clasico. Ma poi dovremo tornare con la stessa energia perché ci sono ancora tante partite”, conclude Vinicius.