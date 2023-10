Il Torino dedica i tre punti a Schuurs. Il difensore ringrazia: “Fiero di far parte di questa squadra”

Bel gesto da parte dei giocatori del Torino, che hanno dedicato la vittoria conquistata contro il Lecce a Perr Schuurs. Il difensore olandese si è infatti rotto il crociato e starà fuori per tanto tempo, ma i suoi compagni di squadra non lo hanno dimenticato. A fine gara, i granata hanno festeggiato negli spogliatoi, esponendo la maglia di Schuurs e intonando il suo nome. “Orgoglioso di far parte di questa squadra incredibile. Grazie ragazzi!” ha scritto il difensore su Instagram.

