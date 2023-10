Piloti di rally attaccati dai leoni in Kenya: era uno scherzo per attirare l’attenzione dei media

Il video pubblicato sui social da parte di un gruppo di piloti di rally stranieri fuggiti dal parco nazionale dell’Amboseli in Kenya per un imminente attacco di leoni è diventato virale dopo poche ore dalla pubblicazione, ma si trattava di uno scherzo per catturare l’attenzione dei media. Il video mostra i piloti alzarsi terrorizzati e scappare durante la cena al tramonto all’ombra di un’acacia, all’annuncio di un guardiano del parco che li avvertiva dell’arrivo dei feroci felini, come ripreso dal sito Kenyans.

“Era solo un gioco per attirare l’attenzione su questo evento che sta attraversando gli scenari più belli del Kenya“, ha rivelato all’ANSA l’organizzatore italiano del rally “One Africa Kenya”, Antonio Colleluori. L’One Safari Rally, che ha portato nel paese africano automobili di pregio tra cui Lamborghini e Ferrari, è partito nei giorni scorsi dalla capitale Nairobi ed arriverà nella destinazione turistica di Malindi, coinvolgendo numerose autorità locali.