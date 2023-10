Djokovic mette nel mirino Parigi 2024: “Rappresentare il tuo Paese ai Giochi è il più grande onore”

C’era anche Novak Djokovic ieri sera a Parigi per la cerimonia che assegnava il Pallone d’Oro e il serbo da domani scenderà in campo a Bercy per l’ultimo Masters 1000 della stagione. Ma, sempre nella capitale francese, è un altro l’obiettivo del tennista serbo: “Rappresentare il tuo Paese nei Giochi Olimpici è il più grande onore. Ho avuto il privilegio di portare la bandiera serba nella cerimonia inaugurale dell’ultima edizione a Tokyo ed è fantastico condividere il villaggio olimpico con gli altri atleti”, ha dichiarato il serbo, che in Giappone non riuscì a centrare l’obiettivo. “Quello olimpico è l’unico grande titolo che manca nella mia carriera. Ci ho provato, la possibilità c’è ogni quattro anni e quindi devo prepararmi molto bene. Si giocherà sul rosso del Roland Garros, un luogo ed un campo che conosco molto bene”.