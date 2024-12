La Coppa del Mondo di skicross fa tappa a San Candido, in provincia di Bolzano, e i padroni di casa italiani si difendono discretamente nella prima delle due gare bolzanine, che sia per quanto riguarda i maschi che per quanto riguarda le femmine, si sono tenute nella mattinata di venerdì 20 dicembre. In particolare, Jole Galli chiude in quinta posizione la gara femminile, mentre al maschile Davide Cazzaniga è il migliore degli azzurri con l’ottavo posto conclusivo, mentre Deromedis, che fino a oggi guidava la classifica di Coppa del Mondo, chiude nono e viene superato dal vincitore di giornata in campo maschile, vale a dire il tedesco Wilmsmann. Domani in programma la seconda gara per entrambi i sessi, qualificazioni dalle ore 10.30 e poi tabellone principale dalle ore 13: in terra altoatesina c’è grande attesa per gli azzurri, che proveranno questa volta ad agguantare il podio oggi sfuggito per una questione di dettagli e sicuramente alla portata in gara-2.

JOLE GALLI QUINTA, SUA LA SMALL FINAL

Per quanto riguarda la gara femminile, Jole Galli ha ottenuto un positivo quinto posto. Dopo aver vinto il proprio quarto di finale, l’azzurra di Livigno si è arresa in semifinale contro la forte francese Berger Sabbatel e alla canadese India Sherret, che sono avanzate nella Big Final per le prime quattro posizioni. Relegata pertanto alla Small Final, la portacolori italiana è comunque stata in grado di mettere le mani sul quinto posto, precedendo la canadese Abby McEwen e la svizzera Natalie Schar. Per quanto riguarda la gara per il podio, a vincere quest’oggi è stata la tedesca Daniela Maier, capace di piazzarsi davanti alla svizzera Talina Gantenbein e alla stessa Sabbatel che si è posizionata sul gradino più basso. Galli scala dunque delle posizioni in ottica classifica generale per il cristallo in questa disciplina.

Big Final

1 MAIER Daniela 1996 GER 1000

2 GANTENBEIN Talina SUI 800

3 BERGER SABBATEL Marielle FRA 600

4 SHERRET India CAN 500

Small Final

5 GALLI Jole ITA 450

6 McEWEN Abby CAN 400

7 SCHAER Natalie SUI 360

8 BALLET BAZ Mylene FRA 320

Quarterfinals

9 HOFFOS Courtney CAN 290

10 ERRARD Anouck FRA 260

11 SCHMIDT Hannah CAN 240

12 KLAPPROTT Luisa GER 220

13 THOMPSON Marielle CAN 200

14 GRILLET AUBERT Jade FRA 180

15 JOFFROY Stephanie CHI 160

16 REDDER Veronika GER 150

DAVIDE CAZZANIGA MIGLIOR RISULTATO IN CARRIERA

Anche in campo maschile c’è una semifinale come miglior risultato, quella in cui Davide Cazzaniga, per la prima volta in carriera nel massimo circuito tra i migliori otto, è stato però battuto in modo netto, venendo inserito così in Small Final. Qui, nella gara vinta dal britannico Oliver Davies, il lombardo è arrivato quarto, e dunque si è piazzato in ottava posizione, che è pur sempre il suo miglior risultato della carriera e che fa ben sperare. Nella Big Final è il tedesco Florian Wilmsmann a trionfare davanti al francese Youri Duplessis Kergomard e all’austriaco Johannes Aujesky che completano il podio. Si è fermato ai quarti di finale, nello stesso spot di Cazzaniga, Simone Deromedis, oggi un po’ sottotono, stop nell’ottava batteria per l’altro azzurro Dominik Zuech. Il successo odierno permette a Wilmsmann di sorpassare Deromedis nella classifica di Coppa del Mondo con 265 punti contro i 225 dell’azzurro; terzo posto per il canadese Reece Howden con 196.

Big Final

1 WILMSMANN Florian GER 1000

2 DUPLESSIS KERGOMARD Youri FRA 800

3 AUJESKY Johannes AUT 600

4 FIVA Alex SUI 500

Small Final

5 DAVIES Oliver GBR 450

6 BAUR Tobias SUI 400

7 RENN Cornel GER 360

8 CAZZANIGA Davide ITA 320

Quarterfinals

9 DEROMEDIS Simone ITA 290

10 SCHMIDT Jared CAN 260

11 DRURY Kevin CAN 240

12 ROHRWECK Johannes AUT 220

13 TCHIKNAVORIAN Terence FRA 200

14 SUGAI Ryo JPN 180

15 KAPPACHER Adam AUT 160

16 HOWDEN CAN 150

I RISULTATI MASCHILI

I RISULTATI FEMMINILI