Lionel Messi ha incontrato Roberto Baggio al Mondiale per Club: il post sui social del fuoriclasse argentino.

Nella notte italiana tra sabato e domenica, è iniziato il Mondiale per Club. La gara inaugurale del nuovo formato del torneo intercontinentale per club, si è disputato a Miami. A sfidarsi sono stati la compagine egiziana dell’Al Ahly e l’Inter Miami. Non sono mancate le opportunità, vari gli squilli – soprattutto nel secondo tempo – creati anche da Lionel Messi da una parte e dall’altra, ma alla fine ad aver la meglio è stato il pareggio, con la gara che si è conclusa sullo 0-0.

Tra le varie stelle del calcio presenti sugli spalti dell’Hard Rock Stadium in Florida, figurava anche Roberto Baggio che ha assistito alla gara inaugurale del torneo insieme a – tra gli altri – Kakà, Ronaldo e Del Piero. Il viaggio negli Stati Uniti del Divin Codino, è stata anche l’opportunità di incontrare Lionel Messi, con cui ha scambiato un cimelio, come mostrato nell’ultimo post su Instagram pubblicato dal fuoriclasse argentino.

Baggio-Messi, incontro negli Stati Uniti: il post sui social

“Che bella visita!”, inizia così la didascalia dell’ultimo post di Lionel Messi sul suo profilo Instagram. Le foto pubblicate, immortalano la Pulga con Roberto Baggio che ha donato all’argentino un cimelio: una sua maglia dell’Italia risalente al Mondiale del 1994 autografata. “Grazie Roberto – prosegue il messaggio – per questo regalo speciale e pieno di significato e per la bella chiacchierata che abbiamo condiviso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

Il campione del mondo con l’Albiceleste ha poi chiosato mostrando tutta la sua stima nei confronti del campione italiano. “Sei un fenomeno e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere accoglierti quando vorrai venire a trovarci”.