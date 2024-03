Pugilato, Malagò: “Il Preolimpico è stata una scommessa vinta”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato del torneo Preolimpico di pugilato in corso di svolgimento a Busto Arsizio per assegnare gli ultimi lasciapassare per le Olimpiadi di Parigi: “La Federazione pugilistica italiana e il Coni credo avessero la credibilità per ospitare una manifestazione del genere con qualità, a garanzia di tutto il movimento, che fino a qualche tempo fa era a rischio di restare fuori dal nostro mondo. Invece è stata una scommessa vinta a pieni voti. In questo preciso momento abbiamo 198 qualificati a Parigi: 99 uomini e 99 donne. Il movimento femminile è nato nel 2001 con Irma Testa, con la prima pietra a Tokyo. La cosa commovente è che oggi, andando via, tutte le atlete mi hanno detto che questo è solo l’inizio e a Parigi si va per medaglie“..