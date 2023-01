Udinese, voci sulla cessione a un fondo statunitense: la società smentisce

L’Udinese ha smentito le indiscrezioni in merito alla possibile cessione ad un fondo americano a partire dal prossimo luglio. “In relazione all’articolo pubblicato stamani da Tuttosport, Udinese Calcio smentisce categoricamente quanto riportato e si sorprende che simili notizie, totalmente prive di fondamento, vengano pubblicate” si legge nella nota. Lo scenario era stato portato alla luce da Il Sole 24 ore la scorsa estate ed è stato ripreso da Tuttosport, che ha aggiunto nuovi dettagli. Secondo il quotidiano, la famiglia Pozzo sarebbe pronta a vendere le quote della società per 200 milioni di euro al fondo ‘890 Fifth Avenue Partners Llc e Group Nine Acquisition Corp’.