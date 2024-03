Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024, lunedì 11 marzo: programma, orari e tv

Lunedì 11 marzo è il giorno chiave del Preolimpico di Busto Arsizio 2024 di boxe: ecco il programma dettagliato di giornata. All’E-Work Arena della città lombarda vanno in scena infatti le sfide decisive, che mettono in palio le carte per i Giochi Olimpici di Parigi. L’Italia ci prova con quattro atleti: Alessia Mesiano (60 kg), che dovrà vedersela con la slovacca Miroslava Jedinakova, Diego Lenzi (+92 kg) che sfiderà Danis Latypov, Angela Carini (66 kg), che incontrerà la capoverdiana Ivanusa Moreira, e Sirine Charaabi (54 kg), che sfiderà la coreana Ae Ji Im. Di seguito, il programma orario e le informazioni per seguire gli incontri dell’ultima giornata del torneo mondiale di qualificazione olimpica per Parigi 2024.

STREAMING E TV – Le sfide dell’ultima giornata del Preolimpico di Busto Arsizio 2024 di boxe non godranno di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali degli incontri degli italiani aggiornate in tempo reale, cronache e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

Programma lunedì 11 marzo Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024

13:00 Sessione 22: 54 kg, 66 kg e 75 kg femminili, 63.5 kg, 92 kg, 92+ kg maschili

19:00 Sessione 23: 50kg, 57kg e 60kg femminili, 51kg, 57kg, 71kg e 80kg maschili