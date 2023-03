Mondiale pugilato, due Azzurre ai quarti: vittoriose Chaarabi e Savchuk

Sirine Chaarabi e Olena Savchuk si stanno rendendo protagoniste al Mondiale di pugilato femminile: una originaria della Tunisia, l’altra dell’Ucraina, entrambe però vestono alla grande le maglie azzurre. Rispettivamente nella categoria 52 e 54 kg, hanno vinto oggi i loro incontri approdando ai quarti di finale del torneo iridato in corso a Nuova Delhi. Senza storia il match della Chaarabi contro Monique Suraci, vittoria schiacciante sul 5-0, dopo aver messo più volte alle corde l’avversaria. Ora nei quarti troverà di fronte la boxeur della Mongolia Yesugen Oyuntsetseg. La 28enne Savchuk invece, ha vinto il proprio match contro l’australiana Tiana Echegaray imponendosi per ‘split decision’, ovvero per 4-1 (tre 30-27, un 29-28, un 28-29). Ora, nei quarti, dovrà affrontare anche lei una mongola, Enkhargal Munguntsetseg. In caso di successo nei quarti sia Chaarabi che Savchuk saranno in semifinale e quindi già in zona medaglie, assicurandosi anche un premio in denaro che come minimo sarà di 25mila dollari.

