Tabellino Spal-Honved Budapest 1-1: marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Un pari che lascia l’amaro in bocca per la Spal che si è fatta recuperare nel finale dagli ungheresi dell’Honved Budapest che racimolano un punto prezioso. Nel Girone D, la partita dai ragazzi di Grieco è stata governata e controllata, ma non chiusa. Nel finale, infatti, è arrivata la doccia fredda dal subentrato Braun abile a risolvere una mischia ed a buttare la palla in rete. Nel Girone D altro pari fra Kallon e Pisa. Questo il tabellino del match fra Spal ed Honved Budapest.

Marcatori: 54′ Carrozzo (S), 88′ Braun (H)

SPAL: Martelli, Van der Vlugt, Macantony, Bura, Verza (67′ Vesprini), Semenza (75′ Martinelli), Mondel, Marrale, Imputato (81′ Bonadiman), Rao (67′ Deme), Carrozzo (75′ Longoni). All: Grieco.

HONVED BUDAPEST: Gyetvan, Bezzeg, Vojtko, Kaczvinski, Pilter, Polak (62′ Laszlo), Atrok (81′ Mihaly), Kocsic, Koszovscsuk (62′ Pinter), Fabiankovist (72′ Moery), Feher (81′ Braun). All: Pineztis.

Ammoniti: Mondel (S), Bezzeg (H), Polak (H), Vojtko (H)

Arbitro: sig. Corti sez. Prato.