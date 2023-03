Tabellino Torino-Pontedera 6-0: marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il Girone B mette in luce nella giornata inaugurale del Torneo di Viareggio la goleada del Torino, candidata al titolo, contro il Pontedera. Il 6-0 finale mette in luce tutta la differenza fra le due club dimostrata in campo grazie alla super prova dei ragazzi di mister Asta che iniziano dunque al meglio la competizione. L’obiettivo per i granata che hanno storicamente dimostrato di avere un settore giovanile di tutto rispetto, è quello di arrivare fino in fondo, Questo il tabellino del match.

Reti: pt 5’ Iacovoni, st 3’ Marchioro, st 6’ Iacovoni, st 13’ Giovannini, st 39’ Ceschin, st 42’ Ceica.

Torino: Servalli, Dalla Vecchia (st 1’ Ceica), Barzago (st 33’ De Marco), Azizi, Perciun (st 13’ Gaj), Marchioro (st 13’ Ceschin), Maset (st 1’ Roszak), Rettore, Makadji, Giovannini (st 33’ Gallea), Iacovoni (st 22’ Gabellini). All. Asta.

Pontedera: Tonelli, Casadidio, Mettivier (st 28’ Ermini), Thairi, Di Giuseppe (st 20’ Boakye), Conticelli (st 7’ Leka), Becucci (st 7’ Cesarano), Rosa (st 28’ Alosio), Passa, Salvadori (st 20’ Nacca), Di Bella. All. Pellegrino.