Per Valentino Rossi e Marc Marquez si riapre una rivalità per diversi anni sopita: la MotoGP li mette di nuovo uno contro l’altro

Un duello epocale, due dei piloti più vincenti della MotoGP uno contro l’altro. Valentino Rossi contro Marc Marquez è rivalità che diventa storia, fame di vittoria che si trasforma in leggenda.

Lo è diventato il Dottore con i suoi nove titoli mondiali, con la capacità di restare al vertice del motociclismo per un quarto di secolo, di diventare anche un coltivatore di talenti con la sua Academy che ha cresciuto numerosi piloti attualmente in griglia di partenza.

Potrebbe diventare leggenda, se non lo è già, anche Marc Marquez, tornato a ruggire dopo gli anni complicati a causa dell’infortunio di Jerez nel 2020. Il primo acuto dello spagnolo nel Mondiale 2025 è stato di quelli che fanno rumore. Pole, vittoria nella sprint, successo anche nella gara domenicale, ‘giocando’ con gli avversari come ha detto Bagnaia nel post GP. Un successo che assume però anche un altro valore, probabilmente anche più elevato, proprio per la rivalità con Valentino Rossi.

Marquez è riuscito, infatti, lì dove il pilota di Tavullia aveva fallito: vincere una gara con la Ducati ufficiale.

Valentino Rossi, fallimento Ducati: Marquez lo batte

Nei due anni in sella alla moto di Borgo Panigale, il Dottore non è mai riuscito a fare la differenza e non è mai salito sul gradino più alto del podio.

I due anni in Ducati per Rossi sono stati forse i peggiori della sua carriera: appena tre podi collezionati, numerose cadute e la sensazione che il feeling non fosse mai scattato. Certo la moto a disposizione di Valentino non era ancora ancora quella competitiva che ha ora a disposizione Marquez.

Il feeling tra la rossa e lo spagnolo è stato invece immediato, è bastato poco per capire che il matrimonio è destinato ad andare a gonfie vele: già nei test, appena salito in sella alla nuova Ducati 2025, lo spagnolo ha dimostrato di saperla domare meglio di chiunque altro e la prima gara in Thailandia lo ha confermato.

Marquez ha subito piazzato la doppietta facendo presagire un possibile dominio nel motomondiale. Dovesse riuscire a vincere anche il titolo, la rivalità tra Rossi e lo spagnolo aumenterebbe ulteriormente considerato che Marc eguaglierà il numero di mondiali vinti dall’italiano. Un duello destinato a restare riferimento anche nei prossimi anni e di cui probabilmente si parlerà ancora a lungo in MotoGP.