Prima Categoria, aggrediti dirigenti ed allenatore dei Lions Grotta: arbitro sospende gara

I dirigenti e l’allenatore della squadra irpina dei Lions Grotta hanno denunciato un agguato subito ieri in provincia di Avellino, a margine della sfida di Prima Categoria sul campo di Rotondi. Dopo essere stati accolti all’arrivo da petardi e fumogeni, i calciatori del Grotta sono stati insultati e minacciati da una decina di tifosi. Sarebbero addirittura volati schiaffi prima che la formazione ospite riuscisse ad entrare negli spogliatoi.

Nonostante le evidenti tensioni la sfida è iniziata ugualmente, ma all’intervallo l’allenatore del Grottaminarda, Marco Lanza, ha denunciato l’accaduto: “I nostri giocatori rimasti in campo per il riscaldamento, sono stati aggrediti da tifosi che hanno scavalcato i cancelli. Un nostro giovane assistente è stato picchiato con pugni e calci”. La partita è ricominciata con gli ospiti in vantaggio per 3-0, ma il direttore di gara, proprio in considerazione delle ferite causate al giovane, ha sospeso la partita.