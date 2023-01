Boxe, Scardina sale nei mediomassimi: “Non posso più tagliare 15 kg”. Salta il rematch con De Carolis?

Daniele Scardina lascia i pesi supermedi e sale di categoria. Lo ha annunciato il pugile di Rozzano sui suoi profili social, a poco più di un mese di distanza dalla rivincita (già posticipata una volta) contro Giovanni De Carolis per il titolo WBO Intercontinentale. Scardina ha perso il primo match per ko tecnico al quinto round, ma nel suo annuncio non vi è cenno alla prossima sfida con l’ex campione del mondo WBA, anche se tutto lascia presupporre che l’incontro non si farà. “Dopo mesi di preparazione per il mio rematch e dopo varie visite e test, ci ritroviamo davanti una decisione da prendere che riguarda la mia salute e la mia carriera – si legge sul profilo Instagram di King Toretto, che salirà nei mediomassimi -. Abbiamo capito che la cosa giusta da fare è quella di passare di categoria (una superiore). Lo faccio nella mia salute e fisica. Ho bisogno di combattere ad armi pari contro chiunque. E fare quel taglio del peso di 15 kg comprometteva troppo la mia salute e in primis la mia prestazione atletica. Non ritengo giusto dopo tanti sacrifici per questo sport, che amo tantissimo e che è la mia vita, ritrovarmi sul ring dopo mesi di preparazione e non poter sentirmi me stesso, fisicamente e mentalmente”.

E aggiunge: “Fisicamente sto sui 89-90 kg e dover saltare 14 kgnon penso sia la cosa giusta per un fatto fisico e mentale. Il lavoro sarà duro perché dovrò scendere di almeno 10. Ma lo sappiamo bene che senza sacrificio non c’è ricompensa. E sappiamo bene che la boxe è uno sport di sacrifici e rinunce, che io sono sempre stato disposto a fare per amore di questo sport. La vita è fatta di questo: vittorie, sconfitte, lezioni, esperienze, che ti portano a migliorare come atleta ma soprattutto come uomo. Dovrò ingoiare i momenti amari che ho dovuto passare, ma con la consapevolezza che sono cresciuto come atleta e uomo”. Poi i ringraziamenti a tifosi e famiglia. Quella contro De Carolis è l’unica sconfitta in carriera di Scardina, che prima di quel momento aveva collezionato 20 vittorie.