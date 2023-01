MOVIOLA – Napoli-Cremonese, contatto Simeone-Carnesecchi: gol di Juan Jesus confermato

Altro episodio da moviola nel corso di Napoli-Cremonese. Su una conclusione violenta di Ndombele, Carnesecchi para ma non trattiene. La palla si impenna, quindi irrompe Simeone che colpisce la sfera in anticipo, poi lievemente anche il portiere Carnesecchi. Traversa e nel frattempo l’argentino si trova sopra il portiere, a porta sguarnita arriva il tocco di Juan Jesus che segna l’1-1. Per l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è tutto regolare e il Var conferma, restano però alcuni dubbi.