MOVIOLA – Napoli-Cremonese, Pickel su Gaetano: niente rigore per Ferrieri Caputi

Episodio da moviola in Cremonese-Cremonese. Dopo aver segnato il gol dello 0-1, Pickel protagonista anche nella propria area di rigore, perché entra in rotta di collisione con Gianluca Gaetano. Quest’ultimo tocca il pallone un istante prima, poi arriva un lieve tocco del centrocampista svizzero ai danni del padrone di casa. Per Maria Sole Ferrieri Caputi non è rigore, il Var avalla. Tante proteste degli azzurri.