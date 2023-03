Boxe: salta la sfida Fury contro Usyk, valevole per il titolo dei pesi massimi

Salta la grande sfida di Boxe fra Tyson Fury contro Oleksandr Usyk a Wembley, valevole per il titolo dei pesi massimi. Il motivo potrebbe rintracciarsi in un mancato accordo fra i due entourage che fra frecciatine sui social, attacchi diplomatici, alla fine non hanno trovato un accordo. La sfida era prevista per il prossimo 29 aprile a Wembley, ma tutto dovrà ritenersi rimandato.

Secondo quanto riportato dall’agenzia PA, l’incontro per l’unificazione delle corone a Londra è ormai definitivamente. Il campione Wbc Fury ha chiamato Usyk, che detiene le cinture Wba, Ibf e Wbo, dopo la sua vittoria su Derek Chisora al Tottenham Hotspur Stadium a dicembre. Il promotore di Top Rank Bob Arum aveva raccontato nelle settimane scorse che si fosse trovato l’accordo per un match che avesse in palio la riunificazione delle corone che ad ora, però, sarebbe saltato. Le trattative sono andate avanti, con molti botta e risposta tra i due pesi massimi sui social media, ma il 10 marzo il pugile ucraino Usyk ha accettato una divisione della borsa 70-30, a condizione che Fury domasse 1 milione di sterline (1,2 milioni di dollari) all’Ucraina per aiutare i loro sforzi nella guerra contro la Russia. Anche la stessa Wba è intervenuta sull’argomento cercando di fare chiarezza, rivelando in un primo tempo che l’accordo fosse finalmente raggiunto. In realtà si trattava di un accordo non definitivo e la sensazione è che esso non si avrà entro il prossimo 29 aprile. Il match potrebbe essere rimandato al prossimo agosto.