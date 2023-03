Calcio, in Egitto arbitro annulla un gol grazie al cellulare di uno spettatore: sospeso a tempo indeterminato

Incredibile quanto accaduto in Egitto, dove un arbitro è stato sospreso per aver annullato un gol grazie all’ausilio del telefono cellulare di uno spettatore. L’episodio è avvenuto durante il match di seconda divisione egiziana tra Suez e Al-Nasr (match terminato 3-1 per il Suez), categoria in cui il VAR non è utilizzabile. Dopo il gol del possibile pareggio dell’Al-Nasr a pochi minuti dalla fine della partita, l’arbitro Mohamed Farouk ha rilevato un tocco di mano rivedendo le immagini dal cellulare di un tifosp, decidendo così di annullare la rete. Farouk ha lasciato il campo scortato dalla polizia, con i giocatori e i dirigenti dell’Al-Nasr che hanno anche minacciato un’azione legale nei confronti del direttore di gara. La Federcalcio egiziana, tramite un comunicato stampa, ha così annunciato la decisione di sospendere l’arbitro e i suoi collaboratori a tempo indeterminato. “Il Comitato ha deciso di svolgere un’indagine approfondita sull’incidente in cui Mohamed Farouk, l’arbitro della partita, ha utilizzato un telefono cellulare per rivedere una delle immagini degli eventi della partita”, si legge nel comunicato.