Parigi 2024, volley: definiti i centri di allenamento per l’Italia maschile e femminile

Sono stati definiti i due centri di allenamento a disposizione dell’Italvolley a Parigi 2024: in caso di qualificazione alle prossime Olimpiadi, la Nazionale maschile e quella femminile si alleneranno rispettivamente al Gymnase Les Courtilles e al Palais des Sports Robert Charpentier. L’accordo, sottoscritto dalla Preparazione Olimpica del CONI, dal Comitato organizzatore di Parigi 2024 e dai due centri sportivi, è stato reso noto oggi in maniera ufficiale. Il ‘Gymnase Les Courtilles’ si trova nel comune di Asnières-sur-Seine, a circa 6,5 km dal Villaggio Olimpico, ed è costituito da una sala polisportiva dotata di una tribuna da 500 posti. Il ‘Palais des Sports Robert Charpentier’, invece, è situato nel comune di Issy-les-Moulineaux ed è non lontano dalla South Paris Arena (sede delle partite ufficiali del torneo): questo centro dispone di due sale polisportive, una delle quali può ospitare fino a 2.228 spettatori.