Artur Beterbiev, 40anni e quattro cinture da difendere. Dmitry Bivol, sei anni in meno all’anagrafe e una grossa opportunità da cogliere. Lo scorso ottobre il russo-canadese ha vinto ai punti, ha conservato la sua imbattibilità (21 vittorie su 21, 20 delle quali per ko), ha cancellato quella del suo connazionale, ma soprattutto si è laureato campione indiscusso dei pesi mediomassimi con le quattro cinture WBC, IBF, WBO e WBA nelle sue mani. Sabato sera i due fuoriclasse russi torneranno a sfidarsi sul ring della Kingdom Arena di Riyadh e l’oggetto del contendere sarà proprio lo status di campione indiscusso della categoria di peso. Un traguardo tutt’altro che banale ed è la storia a dirlo: Roy Jones Jr è stato l’ultimo, prima di Beterbiev, ad unificare tutte le corone al limite dei 79 kg. Era il 2002 e le cinture in palio erano tre. Nell’era dei quattro titoli (con l’aggiunta della WBA), quindi, il russo è stato il primo a riuscirci.

Al momento Beterbiev è uno dei due campioni indiscussi in attività, insieme a Naoya Inoue (pesi supergallo), dopo che Oleksandr Usyk (primo ad unificare i pesi massimi nell’era delle quattro cinture) si è visto togliere la corona IBF per non aver affrontato lo sfidante obbligatorio Daniel Dubois. Un nuovo capitolo di storia nella boxe, che dal 2007 è governata da quattro sigle principali: WBC, WBA, IBF e WBO. In questo periodo sono stati in pochi a cercare l’unificazione, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Usyk dal 2018 al 2019, prima di completare la scalata nei massimi, è stato il Re incontrastato dei cruiser. Prima ancora nel 2017 è stato Terence Crawford (dominatore nel 2023 anche dei welter) a possedere tutte le corone dei superleggeri, passate poi di mano qualche anno dopo a Josh Taylor. Saul ‘Canelo’ Alvarez ha unificato le cinture dei supermedi, mentre Jermell Charlo ha fatto lo stesso nei superwelter. Senza dimenticare Devin Haney che per un anno, dal 2022 al 2023, è stato il Re senza rivali dei pesi leggeri. Sabato sera Bivol spera di allungare l’elenco.

Campioni indiscussi nell’era delle quattro cinture (dal 2007)

Pesi massimi

– Oleksandr Usyk (18 maggio 2024-25 giugno 2024)*

*Ha perso la cintura IBF per non aver sfidato lo sfidante obbligatorio Daniel Dubois, dando precedenza alla rivincita contro Tyson Fury.

Pesi Cruiser

– Oleksandr Usyk (21 luglio 2018-27 marzo 2019)

Pesi mediomassimi

– Artur Beterbiev (12 ottobre 2024-in possesso dello status)

Pesi supermedi

– Saul ‘Canelo’ Alvarez (6 novembre 2021-26 luglio 2024)

Pesi medi

– Nessuno

Pesi superwelter

– Jermell Charlo (14 maggio 2022-30 settembre 2023)

Pesi welter

– Terence Crawford (29 luglio 2023-9 novembre 2023)

Pesi superleggeri

– Terence Crawford (19 agosto-30 agosto 2017)

Josh Taylor (22 maggio 2021-14 maggio 2022)

Pesi leggeri

– Devin Haney (5 giugno 2022-1° agosto 2023)

Pesi superpiuma

– Nessuno

Pesi supergallo

– Naoya Inoue (26 dicembre 2023-status attivo)

Pesi gallo

– Naoya Inoue (13 dicembre 2022-13 gennaio 2023)

Pesi supermosca

– Nessuno

Pesi mosca

– Nessuno