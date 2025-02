La Nazionale italiana di rugby si prepara alla sfida alla Francia, valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2025. Si va in campo domenica 23 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma. Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà i transalpini. Le due squadre si affronteranno per la cinquantesima volta nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. L’ultimo precedente in ordine cronologico, nel febbraio 2024, ha visto il punteggio fermarsi sul 13-13 dopo il palo colpito da Paolo Garbisi a tempo scaduto.

Le scelte di Quesada

Nel triangolo allargato – insieme a Tommaso Allan e Ange Capuozzo – Simone Gesi conquista il suo secondo cap dal primo minuto. Consolidata la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, così come la mediana formata da Paolo Garbisi e Page-Relo che per la quarta volta consecutiva vengono schierati nel XV titolare in cabina di regia. Conferma quasi totale per il pacchetto di mischia con Lorenzo Cannone e Negri insieme a capitan Lamaro in terza linea, mentre in seconda ci saranno Ruzza e Niccolò Cannone. L’unico cambio in prima linea rispetto al match contro il Galles è l’inserimento di Gianmarco Lucchesi dal primo minuto insieme a Ferrari e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, Spagnolo – rientrato dalla squalifica – Zilocchi, per la prima volta in lista gara – come Favretto – nell’edizione 2025 del torneo, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Trulla.

La formazione e i convocati

15 Tommaso ALLAN (USA Perpignan, 83 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 25 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 43 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 25 caps)

11 Simone GESI (Zebre Parma, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 44 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lyon Olympique, 15 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 60 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 61 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 49 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 61 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon RC, 30 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 49 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 30 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 11 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 29 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 11 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 15 caps)

23 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 13 caps)

Qualche giorno fa la visita di Datome

Al termine dell’allenamento di lunedì 17 febbraio, presso il CPO Giulio Onesti, gli azzurri hanno ricevuto la visita di Luigi Datome, icona del Basket italiano e ora nello staff di Gianmarco Pozzecco in Nazionale. Attualmente, più precisamente, ricopre il ruolo di Coordinatore delle attività del settore Squadre Nazionali Maschili dall’1 luglio 2024. Datome al termine dell’allenamento del lunedì ha salutato la squadre e ha scattato alcune foto insieme a Michele Lamaro, capitano, con una felpa azzurra celebrativa ideata da Macron, sponsor tecnico che accomuna l’Italrugby e l’Italbasket, con entrambi i loghi delle Federazioni Sportive. Un’occasione per condividere metodologie di approccio ad impegni internazionali di alto livello, con un gruppo di Azzurri del rugby che al termine della propria seduta di lavoro si è spostato verso il parquet di allenamento della Nazionale di Basket per assistere al primo allenamento settimanale guidato da Gianmarco Pozzecco, Commissario Tecnico dell’Italbasket Maschile che ha incontrato il suo collega di ruolo dell’Italrugby – Gonzalo Quesada – con cui ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti legati alla preparazione delle rispettive squadre Nazionali.