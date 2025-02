La quinta tappa dell’UAE Tour 2025 è di Tim Merlier. Il belga si prende la volata al traguardo di Hamdan Bin Mohammed Smart University, dopo 160 km percorsi con partenza dalla American University di Dubai. 3h16’55” il tempo dei primi dieci corridori, arrivati ruota a ruota al foto finish. Questa volta è toccato al campione europeo, ch si è imposto in rimonta al termine di uno sprint confuso in seguito ad una caduta all’interno dell’ultimo chilometro che ha tagliato fuori Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla), lasciando da solo al comando Luka Mezgec (Team Jayco-AlUla), che ha provato la sparata solitaria senza successo. Jonathan Milan (Lidl-Trek) è dovuto così scattare prima del previsto, venendo rimontato nel finale dal belga e chiudendo terzo dietro all’altro azzurro Matteo Malucelli (XDS Astana). Giornata buona per Tadej Pogacar, che si è inserito in fuga dopo circa un’ora e ha allungato in classifica su due potenziali avversari com Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale) e Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), coinvolti entrambi nella caduta a un chilometro dal termine. Il leader della UAE Team Emirates – XRG è invece rimasto in piedi e ha concluso in gruppo, conservando così il primato nella generale.

La tappa

A muoversi per primi sono Đorđe Đurić (Solution Tech-Vini Fantini) e Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), insieme ai quali va via anche Kristian Sbaragli (Solution Tech-Vini Fantini). Sui tre si portano anche Carlos Samudio (Solution Tech-Vini Fantini) e Federico Biagini (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Il gruppo si allontana a due minuti di ritardo, ma la UAE ci prova con Domen Novak, che si porta nello zainetto anche Tadej Pogacar. Sulla ruota dello sloveno rimangono Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Lennert Van Eetvelt (Lotto), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) e Roberto Carlos Gonzalez (Solution Tech-Vini Fantini).

A organizzare l’inseguimento è poi la Alpecin-Deceuninck, alla quale si uniscono anche Soudal Quick-Step e Lidl-Trek. Altre squadre mettono loro uomini a collaborare nell’inseguimento, con Movistar, Decathlon AG2R La Mondiale, Team Jayco AlUla e Tudor Pro Cycling Team a unirsi a Lidl-Trek, Alpecin-Deceuninck e Soudal Quick-Step. Distacco che scende sotto i due minuti ai -90 km. Dopo il secondo sprint, tuttavia, gli undici attaccanti decidono di rallentare e rialzarsi e la loro avventura termina a 39 chilometri dall’arrivo, con il gruppo che a quel punto cala un po’ la velocità dopo aver viaggiato a lungo a circa 50 km/h di media. A poco più di tre chilometri all’arrivo una brutta caduta vede coinvolti anche alcuni uomini di classifica, tra cui Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale) e Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), che inevitabilmente finiscono per perdere terreno al traguardo malgrado il provvidenziale supporto dei compagni. A terra finisce Dylan Groenewegen, coinvolgendo anche Jasper Philipsen. Nello sprint Mezgec prova ad anticipare in solitaria, ma Merlier svernicia tutti e batte sia Milan che Malucelli.

La top ten di giornata

1 Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3:16:55

2 Matteo Malucelli (XDS Astana Team) +0:00

3 Jonathan Milan (Lidl – Trek) +0:00

4 Sam Welsford (Red Bull – BORA – Hansgrohe) + 0:00

5 Oded Kogut (Israel – Premier Tech) +0:00

6 Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) +0:00

7 Danny Van Poppell (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:00

8 Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) +0:00

9 Elmar Reinders (Team Jayco AlUla) +0:00

10 Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) +0:00

Prosegue la Volta ao Algarve

Jordi Meeus ha vinto in volata la terza tappa della corsa portoghese, la Vila Real Santo Antonio-Tavira di 184 chilometri. Il corridore belga della RedBull-Bora Hansgrohe ha preceduto in uno sprint di gruppo l’azzurro Alberto Dainese (Tudor) e l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty); lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates) comanda la classifica generale. Domani la quarta e penultima tappa della corsa portoghese, la Albufeira-Faro di 175 chilometri.