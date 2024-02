Boxe, nuovo accordo: Fury-Usyk si farà il 18 maggio

L’incontro di unificazione delle cinture dei pesi massimi tra Tyson Fury (campione WBC) e Oleksandr Usyk (detentore delle cinture WBA, WBO, IBF), previsto originariamente per il 17 febbraio, è stato rinviato a sabato 18 maggio, sempre in Arabia Saudita. L’incontro è slittato a causa di una ferita che il Gypsy King si è procurato all’altezza dell’occhio destro in una sessione di sparring. Usyk ha augurato a Fury una pronta guarigione, in attesa della nuova data – la terza – del match. La sfida avrebbe dovuto avere luogo originariamente il 23 dicembre, ma non se ne fece nulla, e la stessa sorte è toccata anche all’evento del 17 febbraio. Adesso un nuovo cambio di programma. Nel giro di 24 ore, gli organizzatori dell’Arabia Saudita e il Team Fury si sono mossi rapidamente per riorganizzare l’incontro. Il match in Arabia Saudita incoronerà il primo campione indiscusso dei pesi massimi nell’era delle quattro cinture.