Diffidati Napoli-Verona: i partenopei a rischio squalifica in vista del Milan

Il Napoli ospita l’Hellas Verona in occasione della ventitreesima giornata di Serie A. Walter Mazzarri vuole migliorare il rendimento casalingo e rilanciare le chance Champions dei partenopei. Ma soprattutto c’è da risolvere il problema del gol. Il Napoli non ha trovato la via della rete in ben sette delle ultime 10 gare di campionato, tante volte quante nelle precedenti 59 partite di Serie A. In generale, da inizio novembre, la squadra partenopea è quella che ha chiuso più partite senza segnare nella competizione (sette, almeno tre più di qualsiasi altra formazione). Prioritario vincere prima del confronto contro il Milan nel prossimo turno. Proprio in vista del big match coi rossoneri, Mazzarri deve monitorare anche la situazione relativa ai diffidati: Juan Jesus, Mario Rui, Di Lorenzo, Mazzocchi e Ngonge sono i giocatori a rischio squalifica.

