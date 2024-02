Milan, Behrami: “Parlare di nuovo tecnico per i rossoneri è una mancanza di rispetto verso Pioli”

L’ex centrocampista e oggi opinionista DAZN Valon Behrami ha detto la sua sui rossoneri e su Stefano Pioli nel post partita di Frosinone-Milan 2-3. “In questo momento parlare di un nuovo tecnico per il Milan – ha detto lo svizzero -, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di Pioli e dei suoi risultati. Si parla come se i rossoneri fossero tanto indietro. È vero che il gioco non sempre è stato straordinario, ma il mister ha spesso sopperito a una grande emergenza in fatto di infortuni. L’onda mediatica va così, sembra che l’allenatore debba sempre essere cambiato a fine anno“.