Boxe, Naoya Inoue stende Stephen Fulton: lo spettacolare colpo che ha deciso il match mondiale (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 51

Un destro pesantissimo, poi un gancio sinistro. Così Naoya Inoue ha messo le basi per l’atterramento di Stephen Fulton e la ventiquattresima vittoria in carriera, la ventiduesima prima del limite. A Tokyo Fulton si è rialzato quando alla fine del round mancavano due minuti e Inoue ne ha approfittato, spingendo l’arbitro a decretare la fine dell’incontro. Inoue è così campione del mondo dei supergallo, quarta categoria di peso che lo vede in cima al mondo. Merito appunto di quella combinazione letale all’ottavo round. Rivediamo il momento dell’atterramento insieme.

VIDEO (Youtube/Top Rank)