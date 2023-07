Cagliari, Ranieri: “Credo che questa possa essere la mia ultima esperienza da allenatore”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, nel corso di un’intervista rilasciata al TG regionale di Rai Calabria, ha parlato del suo futuro: “Credo che questa di Cagliari sarà la mia ultima esperienza da allenatore. L’unica altra possibilità potrebbe essere una bella nazionale: ci sono rimasto male quando sono andato in Grecia”.

Ranieri è poi tornato sul nobile gesto di smorzare i toni della curva rossoblù nella vittoria contro il Bari per la promozione in Serie A: “Quando ho sentito quel coro serie B, serie B mi dispiaceva, in fondo stavano anche loro lottando come noi negli ultimi minuti per un traguardo così importante. Per come la vedo io, anche riconoscendo che a volte gli sfottò possono pure essere simpatici, preferisco sempre sostenere la mia squadra, senza pensare agli avversari”.