Alberto Razzetti ha parlato al termine del mancato accesso, per pochi millesimi, alla finale dei 200 metri farfalla maschili dei Mondiali di nuoto a Fukuoka. “La sfortuna non c’entra perché potevo fare un tempo migliore. È una gara fatta male e basta, non bisogna parlare di sfortuna. Devo rivedere la gara: pensavo di aver fatto meglio e sto molto meglio di così”.