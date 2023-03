Boxe, Mondiali femminili: vittorie per Irma Testa e Giordana Sorrentino

Giornata positiva per le azzurre impegnate a Nuova Delhi nei Mondiali Elite di pugilato. Sia Irma Testa che Giordana Sorrentino hanno vinto i rispettivi incontri, validi per i 16/i di finale. La Testa non ha avuto problemi nel match della categoria dei 57 kg contro la rappresentante del Guatemala Leilany Reyes Moreno, rallentando però vistosamente nella terza e conclusiva ripresa. Per questo alla fine il verdetto a suo favore è stato di 4-1 (due 30-25, due 29-28 e un 28-29). Prossima avversaria della prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia olimpica nel pugilato sarà la vietnamita Nguyen Thi Thanh Hao. Alla Sorrentino il sorteggio aveva riservato una rivale impegnativa, rappresentante della nazionale, la Russia, la cui presenza a Nuova Delhi ha provocato il boicottaggio di undici paesi. Ekaterina Paltseva era coniderata una delle favorite per le medaglie della categoria 50 kg, ma l’atleta di Fiumicino boxando con coraggio nella seconda e terza ripresa è riuscita a imporsi per 4-1 ( due 30-27, due 29-28 e un 28-29). Nel prossimo turno se la vedrà con la portoricana Krystal Rosado.