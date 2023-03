MOVIOLA – Lazio-Roma, Ibanez rosso: doppio giallo, decisione giusta

di Redazione 11

Primo episodio da moviola alla mezz’ora di Lazio-Roma, derby della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Roger Ibanez è stato espulso per somma di ammonizioni: il primo giallo severo ma giusto, il secondo invece è netto con un intervento in ritardo su Milinkovic-Savic, che stava guidando una ripartenza dopo un errore dello stesso difensore brasiliano. Ennesimo errore del difensore ex Atalanta in una stracittadina: in passato con due errori regalò due vittorie ai biancocelesti.