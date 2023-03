F1 GP Arabia Saudita 2023, penalità di cinque secondi per Alonso: troppo avanti alla partenza

Penalità di cinque secondi per Fernando Alonso nelle fasi iniziali del GP dell’Arabia Saudita 2023 di F1. L’asturiano, partito dalla prima fila e in grado di balzare in testa beffando Perez, era però scattato posizionato male alla partenza, troppo avanti secondo la direzione di gara, che lo ha così sanzionato mentre si trovava al comando della gara. Successivamente, Perez si è preso la posizione direttamente in pista.