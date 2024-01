Bologna, Thiago Motta: “Non ci piace perdere. A Genova ho passato momenti fantastici”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato in vista della sfida di Serie A 2023/2024 di venerdì contro il Genoa. I rossoblù saranno chiamati a rispondere dopo la pesante sconfitta con l’Udinese.

Sarà una sfida contro una squadra come il Genoa che ha messo in difficoltà Inter e Juventus. “Si parte dal principio che perdere non piace a nessuno, abbiamo fatto una buona preparazione per affrontare la prossima partita con il Genoa. Che insegnamento dopo Udine? Non ci piace perdere, prepariamo la prossima partita. Testa al Genoa“.

L’allenatore rossoblù difende il suo gioiellino: “Zirkzee nervoso ad Udine? È un ragazzo per bene che vuole vincere, è ancora giovane, sa dove mettere la sua energia per aiutare sé stesso e il gruppo. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, dovremmo dominare la partita in alcuni momenti, mentre in altri adattarsi alla situazione. Dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo e determinazione, andremo al massimo“.

Thiago Motta conclude esprimendo nostalgia dei momenti passati a Genova. “Al Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Esperienze fantastiche. Sempre bene, fin dal momento che sono arrivato, dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi hanno dato, come io ho dato sempre tutto“.