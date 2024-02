Boxe, la supersfida Usyk-Fury in pay per view su Dazn

La supersfida di unificazione dei titoli dei pesi massimi (la prima nell’era delle quattro cinture della boxe) tra Oleksandr Usyk (detentore delle cinture WBO/IBF/WBA) e Tyson Fury, campione WBC, sarà trasmessa in diretta esclusiva in pay per view su Dazn. Il match è in programma sabato 17 febbraio a Riyadh: il vincitore diventerà il primo campione indiscusso della divisione dei pesi massimi dai tempi del britannico Lennox Lewis nel 1999, ma come detto, per la prima volta saranno quattro le cinture in palio. ‘Ring of Fire’ – così si chiama l’evento – fa seguito a due incredibili serate di combattimento che hanno lasciato il segno – ‘Battle of the Baddest’ a ottobre e ‘Day of Reckoning’ a dicembre – e che hanno tenuto incollati allo schermo un numero incredibile di spettatori.

L’evento alla Kingdom Arena di Riyadh vedrà sfidarsi anche il peso cruiser Sydney Jai Opetaia contro il precedente vincitore della divisione e campione delle World Boxing Super Series, Mairis Briedis (28-2, 20 KO) per il titolo mondiale IBF. Inoltre l’imbattuto campione del mondo dei pesi superpiuma IBF Joe Cordina (17-0, 9 KO) difenderà per la seconda volta il suo titolo contro il campione del mondo IBO Anthony Cacace (21-1, 7KOs), mentre l’ex re dei pesi massimi leggeri Sergey Kovalev (35-4-1, 29 KO) continuerà la sua corsa ai pesi cruiser affrontando l’imbattuto Robin Sirwan Safar (16-0, 12 KO). Inoltre, sarà presente anche la futura stella britannica dei pesi massimi Moses Itauma (7-0, 5 KO), campione del mondo giovanile dei dilettanti dal 2022, e il peso massimo leggero e olimpionico del 2021 David Nyika (8-0, 7 KO) dalla Nuova Zelanda.