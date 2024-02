Atp 250 Montpellier 2024: super Cobolli vola ai quarti di finale, Lestienne battuto in due set

Un super Flavio Cobolli asfalta Lestienne nel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Montpellier, in Francia. 6-4 6-1 il punteggio a favore del tennista romano che, dopo un primo set piuttosto combattuto, approfitta del calo vistoso a livello mentale del francese per chiudere i conti in un’ora e 22 minuti di gioco. Cobolli visibilmente in fiducia e molto solido nei momenti importanti. Miglioramenti che sono sulla scia del sorprendente terzo turno agli Australian Open e soprattutto di quella vittoria con Jarry in rimonta al quinto set. Il romano ritocca anche il suo best ranking salendo in 71ª posizione con 779 punti. Ora ai quarti di finale sarà sfida con Coric, che oggi ha strapazzato Martinez 6-4 6-0. Gli scontri diretti dicono 1-1, entrambi nel 2022 e su terra battuta con una vittoria di Cobolli al Challenger di Roma e un successo per il croato a Parma poche settimane dopo.

LA PARTITA

Buon avvio di primo set per entrambi, che al servizio concedono poco e niente. Si arriva sul 3-2 con soli tre punti concessi in risposta in totale. Nel sesto game Cobolli commette un errore di rovescio e sbaglia uno smash piuttosto semplice trovandosi sotto 15-40 sul suo servizio. Il romano si salva con carattere e porta il gioco ai vantaggi, dove riesce a restare on serve sul 3-3. Dopo le palle break salvate Cobolli alza l’asticella del suo tennis e conquista una palla break sul 4-4. L’azzurro è cinico e sfrutta la sua unica occasione del parziale per andare a servire per il set sul 5-4 e poi chiudere 6-4 in 41 minuti. Il secondo set si apre come si era chiuso il primo. Cobolli si guadagna due palle break e le sfrutta subito per salire 1-0 e servizio. Nel game successivo l’italiano accusa un passaggio a vuoto abbastanza importante cedendo la battuta a zero e permettendo a Lestienne di tornare in partita sull’1-1. Il francese commette un paio di errori abbastanza gravi e si espone a un’altra palla break, ma è bravo a salvarla con un ottimo dritto a sventaglio. Ai vantaggi annulla altre due palle del contro break, ma al terzo tentativo, quarto complessivo nel game, Cobolli riesce a tornare avanti di un servizio sul 2-1. Questa volta l’azzurro non sbaglia e conferma il break salendo 3-1. Lestienne prosegue con le difficoltà in battuta e subisce il quarto break in fila, tra primo e secondo set, uscendo definitivamente dalla partita sul 4-1 e servizio Cobolli. Sul 5-1 Lestienne perde il suo ennesimo servizio chiudendo con un doppio fallo per il 6-4 6-1 finale.