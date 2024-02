Euro2024: confermate le sedi dei ritiri delle squadre qualificate

Le 20 squadre qualificate alla fase finale degli Europei 2024 hanno ufficializzato le sedi dei ritiri in cui si ritroveranno pochi giorni prima dell’inizio della competizione. I padroni di casa della Germania hanno comunicato che risiederanno a Herzogenaurach in Baviera. L’Italia ha scelto Iserlohn in Nordreno-Vestfaliaand, mentre l’Inghilterra, finalista di Euro2020, soggiornerà a Blankenhain, in Turingia. Tutte le squadre si sistemeranno nelle rispettive sedi del ritiro almeno cinque giorni prima della prima partita, con l’obiettivo di prolungare la permanenza nella loro casa fino alla finale che si svolgerà il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino. A marzo, al termine degli spareggi di qualificazione, le tre ultime qualificate alla fase finale potranno scegliere tra i campi base pre-selezionati rimasti ancora disponibili. Le delegazioni delle squadre viaggeranno in treno, grazie a un accordo con Deutsche Bahn. Tutto in correlazione alla linea di sostenibilità degli Europei.