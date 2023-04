Boxe, il 22 aprile a Trieste il Memorial Battimelli: sfida Italia-Croazia

di Mattia Zucchiatti 15

Nuovo appuntamento in vista per la boxe azzurra. Avrà luogo sabato 22 aprile a Trieste, in quel del palasport Chiarbola, la sfida Internazionale Elite tra l’Italia e la Croazia. Match, organizzato dalla Trieste Pugilato, che sarà l’evento principale del XI Memorial Enzo Battimelli e sarà trasmesso in diretta streaming (a partire dalle 18, ndr) sul canale ufficiale Youtube FPIOfficialChannel.