Liverpool-Arsenal, Klopp: “Arteta dimostra che agli allenatori va dato tempo”

“Dobbiamo mostrare una reazione e un miglioramento. Il nostro principale problema col Chelsea è che quando avevamo la palla, la buttavamo via. Non doveva essere così per quanto mi siano piaciuti la voglia e la passione messa dai miei calciatori. Adesso avremo un’altra chance, ci proveremo e avremo bisogno di Anfield”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del match contro la capolista Arsenal nella tana di Anfield, dove i Reds in Premier hanno perso soltanto una volta quest’anno: “I ragazzi non mi hanno fatto vedere di non voler lottare e per quanto riguarda la formazione, mi baserò su quello che vedrò in allenamento”.

E sui Gunner: “Ora sono una squadra diversa. Arteta ha costruito per alcuni anni e il risultato ora è impressionante. Giocano un bel calcio, hanno grandi giocatori. So che le persone chiedono tempo per gli allenatori, ma penso davvero che Mikel abbia meritato ogni minuto che ha avuto quando le cose non andavano bene”.