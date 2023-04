Psg, Verratti di nuovo infortunato: problema muscolare

Nuovo infortunio per Marco Verratti. Il centrocampista del Psg non giocherà contro il Nizza in quanto nuovamente infortunato, e stavolta si tratta di un problema muscolare rimediato nella partita persa domenica contro il Lione: “Verratti è in cura per un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro” recita il comunicato che spiega che fra quattro giorni verrà realizzato un nuovo punto della situazione legata al mediano italiano.