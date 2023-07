Scherma, Errigo si gode il trionfo contro la Francia: “Abbiamo dimostrato di essere squadra”

“Oggi abbiamo dimostrato di essere effettivamente una squadra. Non ho retto tutto l’incontro, ma quando sei con la squadra hai la fortuna di non essere mai da solo”. Sono le parole di Arianna Errigo dopo l’oro nel fioretto a squadre ai mondiali in corso a Milano. L’azzurra ha lasciato il posto nell’ultimo assalto a Francesca Palumbo: “Sono davvero contenta per lei, è entrata in un momento difficile. Un’altra medaglia? Io sto vivendo un sogno, per me era inimmaginabile tirare in questo modo, sono felicissima. Ho cercato di vivere nel migliore dei modi, poi davvero con la squadra non sei mai sola”.

Palumbo non nasconde la soddisfazione per l’assalto finale che ha certificato il successo: “Quando mi hanno detto di entrare penso di essere morta per qualche secondo (ride, ndr). A togliermi il peso dalle spalle ci hanno pensato le ragazze, io ho cercato di rendere onore a tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato sodo tutto l’anno per riconfermare il titolo”. Può essere soddisfatta Alice Volpi che trova il secondo oro dopo quello nella prova individuale: “È andata benino – ha scherzato l’azzurra -, è sempre difficile riconfermarsi, ma quest’anno siamo sempre state unite. Ci sosteniamo a vicenda, nella gara a squadre capitano momenti no, ma abbiamo sempre avuto fiducia l’una nell’altra”. Infine Martina Favaretto: “Sin dai primi momenti mi hanno accolta a braccia aperte, anche oggi mi hanno aiutato a tirare fuori la grinta, non posso essere più felice di così. È sempre bello vincere con loro”, ha detto.