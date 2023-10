Boxe, Casamonica conquista il titolo mondiale IBF Youth dei superleggeri

di Mattia Zucchiatti 16

Continua la scalata di Armando Casamonica che ha sconfitto per ko al sesto round Patrizio “The Prince” Santini (10-1, 3KO), conquistando il vacante titolo IBF World Youth dei pesi superleggeri. Il pugile romano, noto anche come ‘Furia del Quadraro’, si è confermato come uno dei talenti emergenti della scena romana. Sorride anche l’ex kickboxer campionessa del mondo ISKA, Gloria Peritore (2-0-1) che ha vinto ai punti contro Antonina Cuti (5s) in un match di otto riprese nei pesi gallo.

Il medio Francesco Russo (13-3, 10KO) ha superato per KO (1° round) il colombiano Carlos Sandoval (7-7-2, 4KO). Francesco Faraoni (2-0, 1KO) ha combattuto e vinto ai punti in un match sulla distanza delle sei riprese nei pesi medi contro Milan Delic (13v40s). Nei Supermedi Mario Manfredi (4-0, 2KO) ha sconfitto ai punti Orlando De Jesus Estrada (15-14-2, 12KO). Nei superleggeri Giacomo “Jack” Micheli (3v) ha vinto per KO 2° round contro Marko Petrovic (1v13s).