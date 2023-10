Napoli, Corriere dello Sport: Gollini torna ad allenarsi e ora insidia Meret

Pierluigi Gollini durante questa sosta è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio e ora insidia Alex Meret. A parlarne è il Corriere dello Sport, secondo cui ora l’ex Atalanta e Fiorentina sta facendo riflettere Rudi Garcia sulle scelte da fare nel prossimo futuro. L’attuale portiere titolare del Napoli non è stato protagonista di un buon inizio di stagione e anche nell’ultimo match contro la Fiorentina è stato tutt’altro che perfetto. Situazione resa ancora più delicata da un clima non sereno anche all’interno della tifoseria che ha iniziato a criticare l’estremo difensore attualmente convocato in Nazionale da Spalletti. Si vedrà cosa Garcia deciderà, ma ora l’alternativa in Gollini c’è.